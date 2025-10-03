Ascienden más de mil nuevos mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá 

Este viernes, 3 de octubre, en una ceremonia liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, se realizó la imposición de insignias de los nuevos mandos, en reconocimiento a la labor y compromiso institucional de hombres y mujeres al servicio de Bogotá.

Lea también: Más de 600 policías están a la espera de sus ascensos

Así las cosas, ascendieron 1.188 uniformados al grado de comisario, subcomisario, intendente jefe, intendente y subintendente, quienes velarán por la seguridad y convivencia de los capitalinos.

Estas, 212 mujeres y 976 hombres, tendrán la tarea de continuar con el mejoramiento del servicio de policía, bajo la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”; que busca transformar el servicio policial en todo el país.