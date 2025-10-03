Barranquilla: capturan en flagrancia a presunto miembro de ‘Los Pepes’ que extorsionaba comerciantes

Capturan a presunto integrante de 'Los Pepes'. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla.

Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura en flagrancia de un presunto miembro de la organización criminal ‘Los Pepes’ que extorsionaba comerciantes en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto se encargaba de la distribución de panfletos amenazantes a establecimientos comerciales de los barrios El Campito, Las Palmas y La Magdalena.

La captura se produjo en el marco de la ofensiva contra el delito de la extorsión.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Palmas, dando como resultado la detención de alias ‘El Negro’.

Según la Policía, en el operativo se incautó un teléfono celular y dinero en efectivo, al parecer producto de las exigencias extorsivas.

En sus declaraciones, el Brigadier General Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla aseguró que, con el resultado, la institución reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la extorsión.

“No permitiremos que estructuras criminales intimiden a la ciudadanía, Invitamos a la comunidad a seguir denunciando oportunamente a través de la línea 165 del GAULA”, concluyó.