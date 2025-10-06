Estas son las hipótesis sobre la masacre ocurrida en una barbería en Barranquilla

Barranquilla

Se han conocido las hipótesis de la masacre que tuvo lugar el pasado 3 de octubre en Barranquilla, la primera del año en la ciudad y la tercera en el área metropolitana en lo que va de 2025, ocurrida solo un día después de la firma de una tregua entre grupos delictivos.

Hasta el momento, las hipótesis que se manejan en el caso tienen que ver con una presunta disputa entre cobradiarios y un ajuste de cuentas vinculado a supuestos miembros del grupo criminal ‘Los Pepes’.

La primera se relaciona con una confrontación por las rutas de gota a gota, debido a que dos de las víctimas se habrían estado dedicando de manera ocasional al préstamo de dinero.

La segunda, correspondería a una riña con supuestos miembros de la estructura ilegal antes mencionada, por el hurto de un equipo de sonido, situación que habría generado la retaliación.

El ataque cobró la vida de tres hombres, identificados como: José Robles Rocha de 24 años, Alejandro Osorio Piñeres de 24 años y Jefferson Villegas Ramírez de 31 años.