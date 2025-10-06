Comisión de Disciplina Judicial investiga a jueza de Barranquilla por caso de lío de tierras

Barranquilla

La Seccional Atlántico de la Comisión de Disciplina Judicial confirmó que abrió investigación disciplinaria contra la jueza Octava Civil del Circuito de Barranquilla, Jennifer Meredith Glenn Ríos, tras recibir una denuncia en su contra relacionada con un caso de robo de tierras.

Según la denuncia, el despacho habría admitido un proceso legal que ya había sido juzgado.

Esta sería la quinta oportunidad en la que, el demandante, identificado como Jaime Rafael Barreto Barreto, intenta adquirir el dominio de un predio sobre el que no ostenta posesión material, ni actual.

En ese sentido, la denuncia contra la titular del despacho señala que, esta sería la quinta demanda de pertenencia sobre el terreno de 7 hectáreas, denominado ‘San Marcos’, ubicado en la vía circunvalar en Barranquilla.

Por los hechos, la Comisión de Disciplina Judicial decidió, en primera instancia, abrir la indagación por el presunto delito de prevaricato por acción.

Cabe mencionar que, posteriormente, se generó una ampliación de la denuncia que señaló el supuesto delito de invasión de tierras agravada contra la misma jueza.

Tras la apertura del proceso disciplinario, se confirmó que inició la etapa de práctica de pruebas.

Aunque este medio intentó conocer la postura de la titular del despacho sobre la situación a través de los canales oficiales del Juzgado, no se obtuvo respuesta alguna.