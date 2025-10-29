Hurto masivo en un restaurante del sur de Barranquilla

En las últimas horas, se conoció el episodio delincuencial en el que un sujeto armado despojó a comensales de un restaurante de sus pertenencias.

El hecho se registró en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones de la calle 47B con carrera 30 en el sector de Chiquinquirá, en el sur de Barranquilla.

Según se conoció, el señalado ladrón ingresó al local y se dirigió a una mesa en la que se encontraba el cantante de vallenato, Jesús Romero, en compañía de una mujer y una niña.

Posteriormente, se dirigió a otras personas que se estaban en el establecimiento y se apoderó de sus pertenencias. La situación se registró la noche de este 27 de octubre.

Por lo pronto, las autoridades investigan el hecho que quedó grabado en cámara de seguridad y buscan determinar la identidad del responsable.

Escuche W Radio en vivo aquí: