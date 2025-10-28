Capturan a tres personas señaladas de integrar red de corrupción judicial en Barranquilla

Barranquilla

Unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional realizaron la captura de tres personas vinculadas una supuesta red de corrupción judicial en la capital del Atlántico.

Según se conoció, entre los detenidos se encuentran una excoordinadora del CTI de Barranquilla, un investigador de la entidad y el hijo de una fiscal.

Los señalados habrían aprovechado el acceso a la información del ente investigador para llevar a cabo acciones delictivas.

Al parecer, los ahora procesados realizaron un operativo de allanamiento en las instalaciones de la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, con ordenes falsas de Policía Judicial.

Posteriormente, le exigieron al mandatario del municipio la suma de $140 millones de pesos para frenar el procedimiento.

De acuerdo con las indagaciones, los involucrados también buscaron obtener información de las contrataciones de la administración local, en medio de la falsa diligencia.

Por los hechos, deberán responder por cargos como asociación para cometer delitos contra la administración pública, concusión y falsedad en documento público.

Las capturas se realizaron después de investigaciones que lograron recopilar elementos que incluyeron: documentos, comunicaciones y movimientos bancarios sospechosos.

Se espera que, los señalados sean presentados ante un juez de Control de Garantías.