Dos capturados por tiroteo en establecimiento comercial en el norte de Barranquilla

Imagen de referencia de tiroteo. I Foto: Getty Images. / Douglas Sacha

Barranquilla

Las autoridades confirmaron la captura de dos personas, señaladas de un hurto en un establecimiento comercial en el norte de Barranquilla.

El episodio desató un tiroteo que dejó a tres personas heridas.

Según se confirmó, el hecho violentó se registró al interior de un OXXO, ubicado en inmediaciones de la calle 70 con carrera 43, en el sector de ‘Las Delicias’.

Al lugar ingresar cuatro sujetos armados, que pretendían despojar de sus pertenencias a 3 ciudadanos que departían en el establecimiento.

Sin embargo, una de las víctimas reaccionó al hecho con un arma, lo que generó el intercambio de disparos.

Las detenciones de los presuntos ladrones se realizaron después de que asistieran a centros médicos a solicitar atención por las heridas recibidas en el tiroteo.

La Policía confirmó que adelanta las indagaciones para determinar la identidad de los involucrados.