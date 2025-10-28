Autoridades investigan amenazas contra concejal en Montelíbano, Córdoba

Montelíbano. Este lunes, 27 de octubre, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, con el fin de evaluar el caso de amenazas del que es víctima el concejal Yanilson Romero Mecea.

Según la denuncia hecha por el cabildante, a su vivienda ubicada en el barrio El Paraíso, llegaron sujetos que intentaron incendiar el inmueble y, además, dejaron un panfleto en el que exigían su renuncia.

En el mensaje intimidatorio lo señalan de ser “antiprogreso por no dejar trabajar al alcalde”.

Durante el consejo de seguridad, desde la Alcaldía de Montelíbano se indicó que por parte del municipio “se brindan todas las garantías de protección para el concejal y su familia”.

Entretanto, las autoridades avanzan con las indagaciones que permitan establecer el origen de las amenazan, e individualizar a los responsables de este hecho.