Marchas de docentes en Barranquilla culminaron en completa normalidad

Las autoridades de Barranquilla confirmaron que no se presentaron alteraciones durante la jornada.

Paro de docentes en Barranquilla el jueves 30 de octubre, FOTO: W Radio

La jornada de marchas de docentes en Barranquilla, capital del Atlántico, se cumplió en completa normalidad este 30 de octubre.

La actividad fue convocada por gremios de educadores desde las 8:30 de la mañana en la sede centro de la Universidad del Atlántico.

En el lugar, los manifestantes permanecieron por espacio de dos horas, en las que entonaron cánticos y mostraron pancartas exigiendo mejoras en el sistema de salud.

La movilización de los docentes inició sobre las 10:30 de la mañana, en medio de las lluvias que se registraron en la ciudad. La actividad se cumplió sin alteraciones del orden público, en compañía de uniformados de la Policía Metropolitana y la Seccional de Tránsito y Transporte.

La marcha concluyó a las afueras de la sede de la Alcaldía de Barranquilla, ubicada en el Paseo Bolívar, en el centro de la capital del Atlántico.

Según datos oficiales, a la movilización asistieron al menos 300 personas y unos 20 uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte Barranquilla aseguraron la normalidad de la movilidad en la ciudad.

La Seccional de Tránsito y Transporte detalló:

“De acuerdo con la manifestación pacífica presentada en el Paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla se previó una movilización de al menos 300 personas donde no se presentaron alteraciones de orden público y la libre movilidad de vehículos sobre el sector, la seccional de Tránsito y Transporte Barranquilla dispuso una capacidad de 20 uniformados encargados de la movilidad en la ciudad”.

