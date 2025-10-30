“Defendemos el Fomag”: sindicato de docentes de Córdoba también se sumó al paro de Fecode

Desde Montería el sindicato de docentes del departamento de Córdoba se manifestó en respaldo al paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.

Atendiendo a los requerimientos que ha hecho este gremio a nivel nacional, Jorge Bruno Barrios, presidente de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación en Córdoba, Ademacor, aseguró que uno de los principales motivos de esta movilización, tiene que ver con el desacuerdo en las modificaciones que se plantean al régimen especial de salud y de prestaciones sociales que beneficia a los profesores, directivos y sus núcleos familiares.

En la capital cordobesa, la movilización inició con una concentración a las afueras de la sede Fiduprevisora, entidad encargada de la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.

“Estamos en defensa del Fomag, le hemos hecho la exigencia a la coordinadora departamental de Fiduprevisora para que resuelva la problemática del magisterio en materia de salud, ella adquirió el compromiso de reunirse con nosotros el próximo martes, 4 de noviembre, para tocar las necesidades generales y específicas que estamos planteando los maestros”, señaló el líder sindical.

Además, aseguró que “hay muchos funcionarios de la Fiduprevisora que le están poniendo palos a la rueda del modelo de salud del magisterio”, lo cual se estaría reflejando en inconvenientes “en la entrega de medicamentos, la atención primaria y complementaria”.

Adicionalmente, Bruno Barrios indicó que con este paro también busca la aprobación de una ley orgánica que permita la movilización de recursos para el fortalecimiento del sector educativo.

“Este es un paro que está en contra de la derecha y la ultraderecha que está detrás del fracaso del modelo de salud del magisterio colombiano, pero también le estamos diciendo al Congreso que legisle a favor de la educación, porque esta tiene que desarrollarse a través de una ley orgánica que nos permita tener recursos para jornada única, canasta educativa, transporte escolar, Plan de Alimentación Escolar y la ampliación del prescolar a tres grados”, añadió el vocero del profesorado cordobés.

Finalmente, los educadores recorrieron varias calles de Montería, y culminaron la manifestación con un plantón en el parque central Laureano Gómez.