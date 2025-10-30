Paro de maestros HOY 30 de octubre EN VIVO 🔴: Así avanzan las marchas de FECODE en Bogotá

<a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/30/a-que-hora-inicia-el-paro-de-fecode-este-30-de-octubre-razones-de-la-movilizacion/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/30/a-que-hora-inicia-el-paro-de-fecode-este-30-de-octubre-razones-de-la-movilizacion/"><b>La jornada de movilizaciones</b></a><b> en las principales ciudades del país</b>, este jueves 30 de octubre por parte de <b>la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) empezó a las 8:30 a.m</b>., afectando el funcionamiento de colegios públicos y vías en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras capitales. <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/21/fecode-anuncio-paro-de-24-horas-por-el-derecho-a-la-salud-de-los-maestros-y-contra-la-ley-organica/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/21/fecode-anuncio-paro-de-24-horas-por-el-derecho-a-la-salud-de-los-maestros-y-contra-la-ley-organica/">En Bogotá las marchas</a> tendrán inicio a las 9:00 a.m., donde <b>se desplazarán del Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar,</b> en donde se espera una concentración masiva de docentes, directivos y sindicatos del sector educativo. Este paro se da como respuesta a las <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/02/paro-es-para-exigir-acciones-en-favor-de-la-salud-del-magisterio-fecode/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/02/paro-es-para-exigir-acciones-en-favor-de-la-salud-del-magisterio-fecode/"><b>fallas del modelo de salud del magisterio</b></a>, administrado por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), estas marchas denuncian demoras en la atención médica, falta de medicamentos, deficiencia en la cobertura y riesgos financieros que pueden llegar a afectar el pago de pensiones y cesantías. Esta jornada afectará el funcionamiento de colegios públicos en zonas urbanas principalmente y afectará las rutas principales de las ciudades.