Capturados por terrorismo presuntos integrantes de disidencias de las FARC y ELN en Bogotá. Foto: suministrada.

Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá junto con autoridades nacionales lograron la captura en el municipio de Villa Garzón - Putumayo, de alias ‘El Flaco’ y alias ‘Alexandra’ “por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, además municiones de uso privativo de las fuerzas militares”.

Según la investigación realizada por las autoridades, estas personas están involucradas en el atentado contra el CAI Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar el pasado 22 de junio.

Ese día una tercera persona, la explosivista, fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional después de que el explosivo que llevaba en un bolso se activara accidentalmente al caer al suelo dentro de un local comercial.

En un segundo operativo, se logró la captura mediante orden judicial en el municipio de Isnos, en el Huila de alias ‘Pedro Pablo o Junior’, señalado de haber participado en el atentado terrorista el 17 de enero de 2019 a la Escuela General Francisco José de Paula Santander, donde fueron asesinados 22 cadetes de la Policía.

Este hombre habría sido el encargado de realizar la inteligencia criminal en inmediaciones a esta unidad policial. Además, habría hecho parte del Ejército de Liberación Nacional, principalmente del Frente de Guerra Oriental y posteriormente en el Frente Urbano Compañero Diego.

