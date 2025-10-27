“Celos y traición”: así murió alias ‘Yenny Lara’, integrante de las disidencias de las Farc

W Radio conoció un informe de Inteligencia que asegura que alias ‘Yenny Lara’, integrante de las disidencias de alias ‘Ivan Mordisco’, habría muerto en medio de supuestas disputas internas, celos, traición e intereses por bienes y propiedades.

“Aunque gozaba del aprecio de su jefe, de otros cabecillas, y de las bases de la estructura disidente, siempre había tenido varios roces y choques con alias ‘Lorena’, compañera sentimental de ‘Mordisco’. Los celos siempre estaban presentes, pues alias ‘Lorena’ sentía que alias ‘Yenny’ era amante de su pareja, ya que este la trataba con demasiada amabilidad”, aseguró una fuente.

Según se ha podido establecer, alias ‘Lorena’ habría planeado, junto a otros criminales, el asesinato de la mujer.

Lea también: Combates entre el Ejército y las disidencias dejaron a un militar herido en el norte del Cauca

“Los hechos habrían ocurrido en la tarde del pasado 1 de octubre en esa zona limítrofe entre los departamentos de Caquetá y Amazonas, en el sur del país, zona por donde se mueve ‘Mordisco’ con un reducido grupo de 15 hombres, con fusiles automáticos y hasta drones con explosivos. ‘Mordisco’, se habría tenido que mover hacia Guaviare y Cauca para realizar una serie de encuentros y coordinaciones con las estructuras que allí delinquen y que mantienen una disputa por el control ilegal del territorio con grupos de disidencias de alias Calarcá”.

El informe de inteligencia señala que ‘Lorena’ habría comenzado a investigar qué propiedades o bienes muebles tenía su enemiga, pues quería quitárselas y quedarse con ella.

Una fuente cercana a la compañera sentimental de ‘Mordisco’ dijo que eso también era parte de su venganza, pues sentía que lo que tenía le pertenecía por ser la amante del cabecilla ‘Mordisco’.

“Tras establecer que tenía una finca de cerca de 30 hectáreas con ganado en una zona de Los Pozos, Caquetá; dos vehículos de servicio público que cubrían la ruta entre Florencia y San Vicente del Caguán; un edifico de 4 pisos con apartamentos en San Vicente del Caguán y unos locales comerciales en Florencia; alias ‘Lorena’ comenzó a planear la forma en que acabaría con alias ‘Yenny Lara’.”

El plan para asesinarla llegó cuando ‘Mordisco’ debió moverse hacia el occidente del país. ‘Yenny’ y ‘Lorena’ se quedan. Ese momento de vulnerabilidad es aprovechado por la segunda para acabar con la vida de la primera.

Alias ‘Yenny Lara’, pertenecía a la estructura “Jhonier Arenas” del Bloque Amazonas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, con incidencia en Amazonas y Caquetá, y tenía bajo su manejo cerca de 60 criminales.

Al contar con la confianza de ‘Mordisco’, había sido delegada para manejar el tráfico internacional de estupefacientes como marihuana, pasta base de coca y el clorhidrato de cocaína entre Colombia y Brasil.

De igual manera, ordenaba el movimiento de las disidencias en zonas claves para poder movilizar armas, drogas y otros elementos sobre los corredores fluviales de movilidad a través de los ríos Apaporis, Caquetá, Cahuinarí y Amazonas, en el sur del país.

Le puedes interesar: Golpe a las disidencias en el Cauca con la incautación de millonario cargamento de marihuana

Supuestamente, la mujer era reconocida por sus prácticas de santería y brujería, con empleo de prácticas y ritos para proteger a los cabecillas de operaciones militares.

Escuche W Radio en vivo aquí: