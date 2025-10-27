Combates entre el Ejército y las disidencias dejaron a un militar herido en el norte del Cauca

Tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc sostuvieron combates en zona rural del municipio de Suárez, norte del Cauca, que dejaron como saldo a un militar lesionado por impacto de arma de fuego.

De acuerdo con el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, en las operaciones es esta zona, murió un supuesto integrante de las disidencias y otro más resultó herido.

El lesionado y el fallecido fueron encontrados al realizar trabajos de verificación y según el Ejército Nacional, “serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, grupo ilegal que habría atacado desde una camioneta a los militares”.

Las Fuerzas Militares resaltaron que los sucesos serán esclarecidos por las autoridades competentes.

Los lesionados recibieron atención oportuna y fueron evacuados a un centro asistencial y se encuentran estables.

“La zona fue asegurada bajo estrictos protocolos para velar por la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, mientras se coordinan los procedimientos judiciales con la Fiscalía General de la Nación y autoridades locales competentes”, puntualizó el Ejército.

En el territorio se reforzaron los dispositivos de seguridad con apoyo aéreo para prevenir acciones criminales y proteger a la población civil.