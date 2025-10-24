Fue desarticulada una red de minería ilegal al servicio de las disidencias en el Cauca

El Ejército Nacional reportó que lograron desmantelar seis unidades de producción de minería ilegal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca, que estaban al servicio de las disidencias de las Farc.

Ahí, uniformados del Batallón de Alta Montaña Número 8 destruyeron 16 motores, 2 taladros y 1 electrobomba, utilizados para la extracción ilegal de material minero.

De acuerdo con el coronel Mario Alberto Celis, las actividades ilícitas al parecer “estaban dirigidas por alias ‘Marlon’, máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc”.

También explicó que el resultado afecta directamente a la estructura Jaime Martínez, que obtenía cerca de 180.000 millones de pesos mensuales producto de la explotación ilícita.

Las autoridades aseveraron que, con la ubicación de los seis complejos, se frena la afectación ambiental sobre seis hectáreas donde se removían más de 53.000 metros cúbicos de suelo y eran talados más de 2.000 árboles.

“La recuperación de esta zona tendría un costo aproximado de 850 millones de pesos y más de 30 años para su regeneración vegetal”, explicaron.

La operación planeada durante dos meses fue posible gracias a trabajos de inteligencia militar en el marco del Plan de Campaña Ayacucho.

