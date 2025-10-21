Dos menores reclutadas por las disidencias de las Farc fueron recuperadas en el Cauca

Inicialmente el rapto se registró cuando guardias y autoridades ancestrales cumplían con una misión humanitaria. Crédito: Suministrada.

Las autoridades indígenas y la comisión de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,(ACÍN) lograron la recuperación de dos menores de 14 y 15 años que habían sido reclutadas por las disidencias de las Farc en pasados días.

Las menores habían sido arrebatadas por la estructura Jaime Martínez a guardias y autoridades ancestrales en zona rural entre Cauca y Valle.

La consejera mayor del Cric, Nini Johana Daza afirmó que, “en coordinación entre las organizaciones indígenas se estableció un diálogo que permitió, un acto humanitario, la entrega de las dos niñas”.

La entrega habría tenido lugar en zona rural de la zona alta del municipio de Suárez.

Las menores se encuentran bajo la protección de las autoridades ancestrales y sus familias. “Se están realizando las actividades respectivas incluidos análisis médicos, psicológicos, espirituales y culturales para determinar la ruta a seguir”, explicó Daza.

Las comunidades afirmaron que el regreso de las menores marque el camino para continuar con los esfuerzos para lograr el retorno de los más de 700 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las filas de los grupos armados al margen de la ley.