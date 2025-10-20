Dos policías heridos tras detonación de un explosivo en el sur del Cauca

Los continúos ataques en la localidad tienen sumida a la población en el temor y la zozobra. Crédito: Suministrada.

Dos uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos tras la activación de, al parecer, de un vehículo acondicionado con explosivos en el sur del Cauca.

Los hechos se registraron en la subestación de Policía del corregimiento de El Estrecho, jurisdicción del municipio de El Patía.

El alcalde local, Jhon Jairo Fuentes explicó que la onda expansiva generó temor y zozobra en la población.

“Las autoridades de Ejército y Policía, realizaron actividades de verificación para determinar con exactitud de afectados tanto de fuerza pública y verificando si hubo afectación para los civiles”, dijo el mandatario.

La zona fue acordonada por las autoridades para descartar nuevas amenazas.

En menos de 48 horas es el segundo ataque que se registra contra la Fuerza Pública en el municipio de El Patía, previamente se había registrado un ataque con drones contra la subestación de Policía de El Bordo, donde otro uniformado resultó lesionado por esquirlas.

En esta zona del Cauca opera la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordico’.

