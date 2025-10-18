Ataque con dron dejó a un policía herido en sur del Cauca

Este 18 de octubre, se registró un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía de El Bordo en el municipio de El Patía, al sur del Cauca, el cual dejó a un patrullero herido.

El alcalde local, Jhon Jairo Fuentes, rechazó los hechos y manifestó que se trató de dos drones con cargas detonantes. También informó que las lesiones del uniformado no revisten gravedad.

Además, se confirmó que se registraron daños en la infraestructura de la base policial.

“El municipio de El Patía es un lugar geoestratégico del sur de la región y sigue siendo objeto de acciones armadas por lo grupos que operan en la zona”, dijo el mandatario.

En El Patía y otras localidades del sur del Cauca hay amplia presencia delictiva de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Escuche W Radio en vivo: