Autoridades liberaron a un ciudadano extranjero que permanecía secuestrado en el Cauca

El material incautado y los capturados fueron puestos a disposición de los entes judiciales y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Crédito: Ejército Nacional.

El Gaula Militar y de la Policía Nacional lograron el rescate de un ciudadano extranjero en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, tras padecer seis días de secuestro.

Los hechos se registraron en la vereda Piagua, hasta donde llegaron las autoridades para rescatar al hondureño Abner Enrique Zapata Rosales quien había llegado al país el pasado 13 de octubre, procedente Camayagua, Honduras.

“Su estadía fue interrumpida por una red criminal que mediante engaño lo abordó en un vehículo de una plataforma de transporte cerca del hotel donde se hospedaba y lo trasladó hacia Popayán y posteriormente a zona rural de El Tambo”, manifestaron las autoridades.

También, explicaron que la víctima fue sometida a amenazas psicológicas por parte de los captores y fue encontrado vendado, encadenado de pies y manos.

El director del Gaula de la Policía Nacional, coronel Edgar Andrés Correa señaló que, tras el operativo, “fueron capturados Ersai Figueroa Cabezas y Yoztin Alexander Figueroa, quienes custodiaban al secuestrado y portaban armas de largo y corto alcance”.

El director también señaló que los delincuentes exigían a los familiares de la víctima la suma de 50 mil dólares por su liberación a través de llamadas por WhatsApp.

Los capturados harían parte de una organización multicrimen transnacional, vinculada a secuestro, extorsión y tráfico de migrantes que hace presencia en el suroccidente del país y que tendría presuntos nexos con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Ivan Mordisco”.

Entretanto, el comandante de la brigada 29, general Alirio Aponte, explicó que, “en el lugar, los uniformados incautaron dos armas largas, tres armas cortas, dos radios de comunicación, tres teléfonos celulares, dos proveedores para pistola, cuatro proveedores para fusil, cuatro esposas, una pancarta, material de intendencia y munición de diferentes calibres”.

El ciudadano liberado fue valorado por personal médico y tras constatar que condiciones de salud aptas quedó bajo el amparo de las autoridades.

El material incautado y los capturados fueron puestos a disposición de los entes judiciales y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

De acuerdo con el Gaula en el 2025 en el Cauca se han registrado 19 casos similares de secuestro extorsivo.

En la operación considerada de alto impacto participaron el Gaula de la Policía y el Ejército, Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales, GOES y la Fiscalía.