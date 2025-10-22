Comunidad indígena del Cauca denunció amenazas y atentados por parte de un grupo armado

El resguardo indígena Nasa, Kite Kiwe del municipio de Timbío, Cauca, denunció un ataque contra uno de sus líderes perpetrado por parte de hombres armados, al parecer, integrantes del ELN.

De acuerdo con la denuncia, dispararon de forma indiscriminada contra la casa de habitación del comunero, representante legal del resguardo y docente Kevin Mora.

Mora que salió ileso del ataque, ya había recibido llamadas de sujetos que se identificaron como integrantes del frente María Becerra del ELN, donde lo amenazan de muerte y lo declaran objetivo militar.

Esa situación se ha repetido con otros lideres de la zona y según Edwin Guetio, autoridad del resguardo, a pesar de las reiteradas denuncias interpuestas, desde hace varios meses, ante las autoridades competentes, aún no han tenido respuestas oportunas.

“Esperamos que estas circunstancias no se repitan y que el Estado garantice la protección colectiva e individual de las comunidades indígenas”, dijo Guetio.

Entre tanto, el resguardo ancestral hizo un llamado a los organismos defensores de Derechos Humanos, nacionales e internacionales implementar mecanismos de verificación.