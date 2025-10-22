Combates entre el Ejército y las disidencias dejaron a dos civiles y un militar heridos

Las confrontaciones armadas entre las disidencias de Iván Mordisco y tropas del Ejército nacional en zona rural del municipio de Suárez, norte del Cauca, dejaron heridos a dos civiles y un militar.

Información preliminar apunta a que los subversivos atacaron con ráfagas de fusil y explosivos a los uniformados dejando en medio a la población civil.

De acuerdo con la secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo afirmó que los civiles reciben atención en el hospital San José de Popayán, por lesiones de esquirlas y aturdimiento.

Entre tanto el militar presenta heridas más complejas a la altura del abdomen y extremidades y es atendido en una clínica de Cali.

Ante la situación, la administración municipal de Suárez hizo un llamado para excluir a la población de cualquier confrontación y evitar más afectaciones.

En los últimos días las disidencias de las Farc perpetró ataques con explosivos en al menos tres municipios del Cauca, incluido uno con ‘carro – bomba’, generando mayor temor y tensión en la comunidad.