Incautan más de mil millones de pesos que pertenecerían a las disidencias en el Cauca

La dirección de Tránsito y Transporte de la Policía señaló que el dinero era transportado bajo la modalidad de ocultamiento en un doble fondo. Crédito: Policía Nacional.

En el corredor vial entre Mojarras - Popayán, sur del Cauca fueron incautados 1400 millones de pesos, transportados de manera ilegal que pertenecerían a las disidencias de las Farc.

La dirección de Tránsito y Transporte de la Policía señaló que el dinero era transportado bajo la modalidad de ocultamiento en un doble fondo implementado en un vehículo tipo volqueta que se movilizaba en municipio de Rosas.

“Los uniformados realizaron la señal de pare al automotor. Durante la inspección detectaron modificaciones estructurales en el piso de la volqueta donde encontraron los billetes. El conductor, que fue capturado no presentó justificación legal para su transporte”, afirmaron las autoridades.

También explicaron que se investigan posibles vínculos del caso con estructurales criminales como el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que delinque en la zona.

La millonaria suma quedó bajo cadena de custodia de una sede financiera mientras avanzan las investigaciones. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional puntualizó que, “estamos cerrando el paso al uso de las vías nacionales para el transporte de dinero ilegal y bienes producto del delito y continuamos con los esfuerzos para desarticular las redes del crimen organizado”.