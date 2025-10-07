Armada incautó marihuana, armamento y dinero en efectivo de los Comandos de Frontera en el Amazonas

La Armada de Colombia sostuvo un combate de encuentro con integrantes del grupo armado organizado residual Comandos de Frontera – Coordinadora Bolivariana, en el área general de la vereda Nueva Granada, en el departamento del Amazonas.

Durante el operativo se incautó cerca de dos toneladas de marihuana, armamento y dinero en efectivo.

El resultado se produjo en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto “Ayacucho Plus”, cuando tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 30 realizaban operaciones de control fluvial.

Al intentar verificar una embarcación sospechosa, los ocupantes hicieron caso omiso al llamado de las unidades militares y abrieron fuego contra el personal, que rechazaron exitosamente el ataque.

En el encuentro, resultaron heridos dos sujetos, presuntos integrantes de la estructura Comandos de Frontera, quienes recibieron atención inmediata por parte del enfermero de la Armada de Colombia y fueron evacuados a un puesto militar en El Encanto, Amazonas.

Durante la inspección a la embarcación, las tropas hallaron: