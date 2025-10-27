Ejército Nacional recupera dos menores que estaban en las filas de las Disidencias de las FARC. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Según lo dio a conocer el Ejército Nacional, en las últimas horas Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano lograron el sometimiento de un presunto integrante perteneciente a las Disidencias del Frente 33 de las FARC y la recuperación de dos menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado.

Más información Hay preocupación en Norte de Santander ante una posible incursión terrestre de EE.UU a Colombia

“Logramos la recuperación de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, quienes habrían sido reclutados por el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33. Nuestras tropas le brindaron asistencia inmediata y las garantías para su traslado desde Catatumbo a la ciudad de Cúcuta, garantizando su protección, bienestar y seguridad" indicó el Brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante Segunda División del Ejército Nacional.

Así mismo recordó que “el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Estos grupos, al margen de la ley, siguen cometiendo estos actos atroces que destruyen familias y que roban la infancia de nuestros jóvenes”.

Los menores de edad quedaron a disposición del Bienestar Familiar, con el fin de restablecer sus derechos.