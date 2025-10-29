Capturan en Cali a alias ‘Ramiro’, disidente vinculado al ataque contra base aérea en la ciudad

El Ejército confirmó la captura de alias ‘Ramiro’, señalado cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en un operativo realizado en Cali con apoyo del CTI de la Fiscalía.

Según las autoridades, este sujeto estaría vinculado a los ataques en Jamundí y en Cali, incluida la explosión ocurrida el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó 7 muertos y más de 70 heridos.

“Durante el procedimiento se incautaron dos armas cortas, municiones y un explosivo listos para detonar”, detalló el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.

También fueron capturados sus hombres de seguridad, alias ‘Cifiru’ y alias ‘Boriyu’.

Cabe recordar que recientemente fue capturado alias ‘Gramo’, señalado como el cerebro y coordinador de los vehículos utilizados en ese ataque. Este hombre había huido a España y fue deportado al país.

Anteriormente, ya habían sido detenidos alias ‘Sebastián’ y alias ‘El Mono’, quienes habrían conducido los camiones cargados con explosivos.