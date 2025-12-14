“La aseguradora nos pidió los documentos”: MinDefensa sobre reembolso por “descalabro” de los MI-17

En diálogo con W Fin de Semana el ministro Pedro Sánchez se refirió a los avances en la recuperación de 14 millones de dólares del anticipo girado a Vertol Systems, tras su incumplimiento al contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.

Sánchez indicó, a poco tiempo de que se cumpla el plazo que tenía la empresa Vertol para devolver 14 millones de dólares, que ya la aseguradora que tiene la póliza para responder por la deuda pidió los documentos de las cuentas bancarias del Ministerio de Defensa y el tema se resolverá de fondo durante la próxima semana.

“Ya la aseguradora nos pidió los documentos de las cuentas bancarias. Esta semana ya esperamos tener una información de si se ejecutaron los pagos pertinentes, pero esa acción legal -inaudible- se llevará a cabo según las normas. No podemos permitir que se pierda ningún peso”, expresó.

Asimismo, recordó que hay investigaciones abiertas a nivel de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para encontrar si hubo o no responsabilidad penal por parte de miembros de la fuerza pública o del Ministerio de Defensa, tema en el que la cartera ha venido colaborando.

“No podemos tolerar que se manejen irresponsablemente los dineros de todos los colombianos” sentenció el ministro Sánchez.