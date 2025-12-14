Milan es líder tras derrota del Nápoles y a la espera del Inter

Milan empató 2-2 en su cancha este domingo contra el Sassuolo. Foto: Marco Luzzani/Getty Images / Marco Luzzani

A la espera del Génova-Inter, el Milán empató 2-2 en su cancha este domingo contra el Sassuolo en la decimoquinta fecha y mantuvo el liderato provisional, beneficiado por la derrota 1-0 del Nápoles contra Udinese.

Con 32 unidades, los Rossoneri son primeros por delante del Nápoles (2º, 31 pts), que habría podido colocarse como líder en solitario. Tras los puntos desperdiciados por ambos equipos, todas las miradas están en el Inter (3º, 30 puntos), que podría alzarse al primer puesto si vence en Génova este domingo.

En San Siro, y por detrás en el marcador desde el gol inicial del canadiense Ismael Kone (13′), el Milán logró empatar antes del descanso gracias a Davide Bartesaghi (34′)... que marcó nuevamente tras la reanudación (47′) para adelantar a los Rossoneri.

Pero a falta de poco más de diez minutos para el final, Armand Lauriente (77′) volvió a poner el empate en el marcador.

A punto estuvo el centrocampista francés de lograr la victoria de los suyos con un disparo que golpeó el poste (89′), mientras que su compatriota Christopher Nkunku creyó ser el héroe de Milan en el tiempo añadido (90+6′), pero su gran ocasión fue salvada por el guardameta visitante.

“Hemos hecho un buen partido. Se podría pensar que hemos perdido dos puntos, yo opino que hemos ganado un punto que podría ser importante”, valoró el entrenador Massimiliano Allegri al difusor DAZN.

“Todavía hay que mejorar, porque encajamos demasiados goles... Pero estamos entre los cuatro primeros, nuestro objetivo a principio de temporada”, añadió.

Horas después, el Nápoles dio por buenas las declaraciones del entrenador: luego de dos avisos con goles anulados, el Udinese castigó definitivamente a los hombres de Antonio Conte con gol del neerlandés Jurgen Ekkelenkamp (73′).

En el otro partido disputado este sábado, entre dos equipos en zona de descenso, el Verona (18º) no tuvo piedad en su visita a la Fiorentina y venció 2-1 en casa del colista, que sigue sin vencer.

AC Milan, Nápoles, Inter y Bolonia no jugarán partidos de Serie A el próximo fin de semana, pues estarán disputando la Supercopa de Italia entre el 18 y el 22 de diciembre.

