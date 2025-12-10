Deportes

Benfica vs. Napoli EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

El conjunto portugués busca su segunda victoria en el torneo europeo ante un Napoli que viene de vencer a la Juventus por Serie A.

Richard Ríos y Scott McTominay con el SL Benfica y el SSC Napolí. FOTOS: Getty Images

Fabian Macias

Esta semana se juega la fecha 6 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, donde las ‘Águilas’ y los napolitanos se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre, con ambos buscando recuperar sensaciones.

El equipo ‘encarnado’ se encuentra en un momento de presión tras ganar solo uno de sus primeros seis encuentros en la competición más importante de clubes de Europa, triunfando en su última salida ante el Ajax por 2-0.

Entretanto, tras ganar 2-0 al Qarabag en la quinta jornada, los italianos buscan continuar escalando en la clasificación. En su más reciente duelo vencieron por Serie A, a la Juventus de Luciano Spaletti por 2-1.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido:

