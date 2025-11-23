Milán derrotó al Inter 1-0 y se quedó con el derbi della madonnina

Un gol del estadounidense Christian Pulisic y la inspiración del arquero Mike Maignan, que incluso paró un penalti a Hakan Çalhanoğlu, dieron el triunfo en el derby della Madonnina al Milan, que superó en la tabla al Inter y que dio el liderato de la Serie A al Roma.

Las victorias del Roma y el Nápoles contra el Cremonese y el Atalanta, respectivamente, añadieron presión al Inter, que afrontó sin margen de error la cita como local en el Giuseppe Meazza. Lleva tiempo asumiendo un pulso cerrado con el conjunto romano y terminó por acusarlo.

Pero en realidad pagó la falta de puntería. Tuvo más ocasiones, más presencia y más balón, pero le falto claridad a la hora de la verdad y algo de fortuna. Cae al cuarto lugar el cuadro de Cristian Chivu por detrás del Nápoles, tercero, pero también del Milan ahora segundo, a dos puntos del Roma, líder en solitario.

Alargó y aprovechó su racha el Milan que ya suma once partidos sin perder en la Serie A. Logró ganar. Llevaba cuatro empates seguidos.

Los palos y la solvencia de Mike Maignan sostuvieron al Milan en una primera parte plagada de imprecisiones y balones perdidos. La propuesta del Inter fue más ambiciosa, pero no tuvo continuidad en muchos momentos y tampoco precisión en los metros finales.

El Milan, más conservador, fuerte en la contención, tal y como ha evidenciado en lo que va de campeonato, apenas sufrió sobresaltos antes del intermedio y resistió bien el arranque intenso de su rival, que decayó al cuarto de hora. Hasta ese momento, fue Mike Maignan el que frenó al Inter, como en un cabezazo de Marcus Thuram hacia la esquina inferior derecha.

Después llegaron los palos. En un balón parado que cayó en el punto de penalti donde irrumpió Francesco Acerbi, pero su cabezazo fue repelido por el poste izquierdo. Era la media hora. Siete después, fue Lautaro Martínez el que recogió un balón cedido por Thuram y tiró a bocajarro. Maignan sacó la mano y la pelota se estrelló en el poste.

No había acierto en el Inter que pudo irse al descanso con un marcador peor si el disparo intencionado desde la frontal de Christian Pulisic no hubiera salido desviado, cerca del palo.

Fue el estadounidense el que puso el partido patas arriba cuando al inicio de la segunda parte abrió el marcador. Fue en el 54, cuando estuvo atento al rechace del meta local Yann Sommer al fuerte e intencionado disparo de Alexis Saelemaekers.

El Milan, que apenas había amenazado un par de veces, tenía el partido donde quería. Con espacios. Pero el Inter acentuó su ataque y pareció encontrar la solución en una falta dentro del área de Stahinja Pavlovic que pisó a Marcus Thuram. El VAR reclamó al árbitro que indicó el penalti.

Sin embargo, emergió Maike Maignan que realizó una extraordinaria parada al disparo desde los once metros de Hakan Calhanoglu.

No bajó la intensidad del Inter que tiró de orgullo. Cercó el área visitante. La tuvo a uno de la final, Ange Yoan Bonny que salió en la segunda parte, pero se fue alto su tiro. Ahí murieron las opciones del Inter.