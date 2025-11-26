Deportes

Atlético de Madrid vs. Inter EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de Champions League

El Inter de Milán es uno de los tres equipos que aún mantienen puntaje ideal en la Champions League.

Julián Álvarez de Atlético de Madrid. FOTO: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images.// Lautaro Martínez de Inter. FOTO: Sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibe este miércoles 26 de noviembre al Inter de Milán, equipo que hasta el momento, no ha soltado ningún punto en las cuatro fechas anteriores de la competición europea.

Con apenas 6 puntos en cuatro partidos, los colchoneros buscarán sumar de a tres y quitarle el invicto a los Nerazzurris.

Siga el minuto a minuto del partido aquí:

