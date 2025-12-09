Deportes

🔴EN VIVO Inter de Milán vs. Liverpool: minuto a minuto del partido de Champions League

El Inter de Milán buscará tres puntos que los dejen en la cima de la tabla de la Champions, mientras que el Liverpool quiere ‘resurgir’ con una victoria.

Inter vs. Liverpool. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Inter vs. Liverpool. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images) / Francesco Scaccianoce - UEFA

El Liverpool se enfrenta al Inter de Milán en uno de los partidos más atractivos de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League.

Los ‘Reds’ no afrontan su mejor momento ni deportivo ni dirigencia, pero intentarán revertir la situación, pero sin su referente, Mohamed Salah.

Vea aquí el en minuto a minuto del partido:

