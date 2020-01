"Estoy arrepentido": Otto Bula

En el acuerdo se estipula que Bula Pagará 5 años y 6 meses de prisión, devolverá al Estado 6.600 millones de pesos de los 4.5 millones de dólares que recibió del soborno. Además, deberá ofrecer disculpas públicas en medios de comunicación, por su participación en el caso Odebrecht.

La Fiscalía informó durante la audiencia que el exsenador devolvió al Estado una finca que tenía oculta en Montería, avaluados por 3.300 millones de pesos y venderá una finca que tiene en el municipio de Chía, Cundinamarca.

El preacuerdo contempla que será testigo estrella en todos los procesos del caso Odebrecht.

"...lo que ha llegado a alcanzar la fiscalía general de la nación por mi colaboración y mis denuncias, porque aparte de ser declarante soy denunciante de cuestiones nuevas que no conocían los entes de investigación...yo creo que el mensaje a la sociedad puede ser muy claro, estoy arrepentido, he pedido perdón, aparte de pedir perdón tengo un compromiso con Dios, con mi familia de no repetición, pero el mensaje a la sociedad también debe ser de que gracias a Otto Bula se ve claramente la evidencia de corrupción y ayuda a evitar que la nación pagara 3.8 billones de pesos...", dijo Bula en la diligencia judicial.

