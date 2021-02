Fiscalía le imputará cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos

El periodista Alberto Salcedo Ramos informó que la Fiscalía le imputará cargos, sin embargo, él no los aceptará, pero asistirá a la diligencia judicial respetando la ley.

Además, añadió que espera se conozca la verdad sobre su caso y las circunstancias en las que se dieron estos hechos.

He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad