Fiscalía llamó a juicio a presunto acosador de Transmilenio

La Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de Pedro Ignacio Díaz Pérez, conocido como ‘El Pulpo’ señalado de acosar sexualmente y amenazar a mujeres en los buses de Transmilenio.

El hombre de 52 años tendrá que responder formalmente por el delito de acto sexual violento.

Según los investigadores esta persona amenazaba a sus víctimas con un cuchillo.

El hombre quedó en evidencia cuando una joven publicó en redes sociales una serie de imágenes del hombre y aseguró que:

“Yo me subí al Transmilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto como de uno 57 años, iba con unos costales, se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme, de pronto mando la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada”, relató la joven.

Esto permitió que otras mujeres lo reconocieran y presentaran las respectivas denuncias en contra del agresor.