Fuerza Pública está lista para garantizar que se cumpla el aislamiento obligatorio

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la Fuerza Pública está desplegada en todo el país para hacer cumplir el aislamiento preventivo obligatorio y las demás medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, para mitigar los efectos del coronavirus.



“El aislamiento preventivo no es un juego ni una recomendación, es una obligación y por eso nuestra Fuerza Pública está desplegada para hacer cumplir esta medida, así como las demás que ha dispuesto el Gobierno Nacional”, enfatizó Trujillo.



Segun el ministró son más 30 mil policías de vigilancia quienes se encuentran en las calles en acciones de prevención del Covid-19.



Explicó que cerca de 9 mil policías están dispuestos en planes específicos de control y vigilancia, en establecimientos como hospitales, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos y entidades financieras, y reveló que se han hecho más de mil controles de seguridad en mercados, supermercados y almacenes de grandes superficies para evitar aglomeraciones.

El Ministro señaló, además, que la Policía y más de 29 mil integrantes de las Fuerzas Militares están realizando operaciones de control fronterizo, mientras que para el control de las vías y con el fin de garantizar el trasporte de alimentos básicos se realizaron 70 caravanas de seguridad y se instalaron 306 puestos de la Policía de Tránsito con 7.000 uniformados y 519 del Ejército con más de 13 mil soldados.



Con relación al balance del fin de semana, Holmes Trujillo indicó que las autoridades impusieron más de 3 mil comparendos por incumplimiento a las medidas preventivas de aislamiento a nivel nacional.

De otra parte, aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no han parado ni disminuido sus operaciones contra las distintas amenazas a la seguridad de los colombianos y destacó que la Fuerza Pública no dejará solos a los ciudadanos en esta emergencia por el Covid-19.



“Las operaciones militares y policiales no han parado, ni se han mermado. La Fuerza Pública no dejará solos a los colombianos y por eso a este dispositivo de seguridad se suman todas las campañas y acciones para prevenir el COVID 19, que hemos comunicado en los últimos días y que seguiremos comunicando”.

