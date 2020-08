Las masacres por las que fue llamado a versión libre Uribe en su condición de gobernador

El expresidente Álvaro Uribe fue citado a rendir versión libre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para que declare sobre la investigación relacionada con la masacre de El Aro, ocurrida en 1.997

Eran las 10 de la mañana del 22 de octubre de 1997 cuando se empezaron a escuchar disparos en una de las entradas del corregimiento del aro que pertenece al municipio de Ituango en el departamento de Antioquia. El gobernador de ese entonces era Álvaro Uribe Vélez y el presidente de Colombia, Ernesto Samper

Más de 150 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, especialmente del bloque de las autodefensas de Urabá, conocidos como los “Mochacabezas” entraron al territorio a acabar con todo lo que encontraban a su paso, tal y como lo contaron los sobrevivientes de este pueblo en el que solo vivían unas 400 personas.

En total 15 campesinos fueron asesinados en esa masacre que duró 8 días y en donde también hubo despojo ilegal de tierras, desplazamiento forzado de quienes habitaban allí y robo de ganado. Además, los paramilitares violaron mujeres, incendiaron el 80% de las viviendas que tenía el corregimiento (60 en total) y saquearon comercios en la zona.

En varios testimonios, incluso en el del excomandante de las autodefensas, Salvatore Mancuso se ha hablado de la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevolando la zona durante los días de la masacre, pero sin lograr terminar con ella. Por el contrario, las versiones indicaban que el helicóptero se habría utilizado para transportar de un lado a otro a los paramilitares que estaban atentando contra esa población.

La presencia de ese helicóptero fue negada por el gobernador Uribe Vélez quien mostró como prueba los registros de vuelo de las aeronaves en su administración. No obstante, a la fecha no se ha aclarado ni confirmado si el helicóptero estuvo o no en el lugar.

La masacre del aro habría sido orquestada previamente por Carlos Castaño comandante máximo de las AUC junto con Mancuso y para el propósito delegaron a uno de sus hombres más sangrientos, el paramilitar Francisco Villalba, quien habría liderado la toma y quien más adelante confesó que se reunió con los antes mencionados para planear esta acción, pero también con los hermanos Uribe (Álvaro y Santiago) y con el secretario de gobierno de Antioquia, pedro juan moreno.

Los testigos también aseguraron que hubo connivencia por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública ya que ellos sabrían de la masacre, y además “abrieron los caminos” para que el grupo armado al margen de la ley pudiera ingresar sin problemas.

Meses después de la masacre Francisco Villalba se entregó a las autoridades, confesó su participación en la masacre, involucró a Álvaro Uribe Vélez y fue condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, años después apareció una carta en la que Villalba se retractaba y le pedía perdón a Uribe por “haber mancillado su nombre”. La Fiscalía puso en evidencia que esa carta fue falsa y que había sido firmada por otra persona que compartía celda con Villalba en la cárcel modelo de Bogotá.

En 2008 Villalba entrega su testimonio a la comisión de acusaciones de la cámara de representantes, que aún tiene abierto el proceso contra el expresidente Uribe, y vuelve a decir que él sabía de la masacre, que incluso lo condecoró por el éxito de la operación y que el objetivo de la misma era rescatar a Mario Uribe, primo de Álvaro y de Santiago, secuestrado por la guerrilla.

Sorpresivamente a Villalba le otorgan el beneficio de la casa por cárcel y cuatro meses después es asesinado a las afueras de su casa en el municipio de la Estrella en Antioquia. A él ya lo habían intentado matar dos veces antes: la primera con una puñalada cerca de su corazón y la segunda con un café que tenía cianuro.

La razón de la masacre en el aro ha tenido varias interpretaciones, unas tienen que ver con el control de la zona en donde se empezaba a pensar en el megaproyecto más grande energía en el país: la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango).

El proceso en la Comisión de Acusación no ha avanzado. En mayo de 2018 la corte suprema de justicia declaró como crimen de lesa humanidad este caso por lo que los asesinatos no pueden prescribir. La Corte Internacional de Derechos Humanos también condenó a la nación por su responsabilidad y omisión en esta masacre que hoy revive tras el llamado a indagatoria al expresidente Uribe.

EL TESTIMONIO DE VILLALBA CONTRA URIBE

Francisco Villalba, excomandante del grupo Toledo, quien fue condenado como uno de los responsables de la masacre de El Aro ocurrida en 1997 fue a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representante el 12 de noviembre de 2008 donde ratificó las denuncias que ya había hecho contra el entonces gobernador de Antioquia. Según Villalba, la incursión en El Aro donde murieron 19 personas se planeó 5 meses atrás por instrucciones del gobernador Álvaro Uribe al exjefe paramilitar Carlos Castaño, con el fin de rescatar a su primo Mario Uribe, secuestrado con otras 6 personas por las Farc

PREGUNTADO: ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrado cuyo rescate motivó la masacre del ARO se encontraba un primo del gobernador, sabe usted ahora de quién se trata y si es así por qué lo sabe?

CONTESTÓ: Sí era un primo de él no hace mucho que salió de la Picota... un primo de Álvaro Uribe, por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación

PREGUNTADO. ¿Usted sabe quién era?

CONTESTÓ: Mario, el doctor Mario (…) Íbamos a rescatar a unos ganaderos y a un señor MARIO que era el primo de Álvaro Uribe, supuestamente fue que fuimos a rescatar y por eso se perpetró la masacre la verdad es esa, en ningún momento pensamos yo no pensaba y en vista que entramos en combate las cosas sucedieron (…) Lo conozco como MARIO me acuerdo mucho el rostro ese es el señor, lo reconocí el día que lo capturaron el día que salió de la picota. Muchas personas yo les he dicho, a ese señor lo rescaté de un secuestro que lo tenía la guerrilla, ya sale libre y yo encanado y pagando una causa por ellos mismos

PREGUNTADO: ¿Por qué ellos mismos?

CONTESTÓ: Porque por ese señor yo hice esa masacre, porque donde ese señor no hubiera estado en ese secuestro la masacre no se hubiera perpetrado

Villalba aseguró que como comandante del grupo especial Toledo de las AUC, acudió a esa reunión en Tarazá donde se planeó el rescate de Mario Uribe

PREGUNTADO. Pero quién le informa a usted que iban a rescatar a esas personas

CONTESTÓ. Carlos Castaño y el gobernador de Antioquia. Sí el gobernador Álvaro Uribe. Hay unos beeper que fueron cogidos con el señor LUCAS o PELUCAS de Antioquia Comandante de Sopetrán, fue capturado con unas secretarias y unos beeper y esos beeper deben permanecer, donde el señor CARLOS CASTAÑO le envía un beeper a LUCAS para que le diga que nos vamos a reunir en la finca y esos beeper deben estar en la Fiscalía donde fue la captura de él en Medellín. Son muchas pruebas que hay ocultas que muy pronto van a salir

En dicha reunión habrían asistido el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, alias Noventa, Cobra, Junior, un hermano del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, Santiago Uribe, quien según Villalba hacía parte del grupo los ‘doce apóstoles’ y ofreció personal para el operativo

CONTESTÓ: Yo en esa reunión dije, por qué no meten a los militares. No porque iban a hacer cosas que de pronto el Estado iba a brincar yo nunca esperé hacer esa masacre, la verdad se me salió de las manos

PREGUNTADO: ¿Usted sabía que la orden también la dio el gobernador?

CONTESTÓ: Directamente se la dio a Carlos Castaño, Carlos la comunicó y yo estaba presente

PREGUNTADO. ‘Usted oyó al gobernador de Antioquia diciendo eso?

CONTESTÓ. Cuando dijeron ‘borre el pueblo’ escuché la voz cuando dijeron ‘borre el pueblo´ y entonces yo dije borrar el pueblo y me quedé pensando ‘borrar el pueblo’ y matar más de dos mil personas

Según el testimonio de Villalba los secuestrados fueron entregados a integrantes del Ejército que estaban escoltando la incursión paramilitar

CONTESTÓ. Antes de subir a puerto Valdivia llegamos entrando al puente ahí está el cañón estaba el Ejército, ellos no dejan cruzar a ningún miembro de la Cruz Roja para arriba y entonces estaban aguantando ahí, bajamos trajimos el ganado los secuestrados se los entregamos a ellos (...) Yo le entregué las personas a Mancuso el señor Mancuso se las entregó a un coronel de la cuarta brigada un cuarto y un teniente

Después de la masacre se realizó una reunión en la vereda Las Cruces. Para dar el reporte de lo sucedido, en la finca de Tarazá en la Caucana, se reunieron Carlos Castaño el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, Santiago Uribe, un teniente, y un comandante de la Dijin además de Mancuso y otros miembros de las AUC, según dijo Villalba

CONTESTÓ: Esa reunión en la finca era aproximadamente las 12 del día, la distancia mucho, mucho, cuando hablé con él, como un metro

PREGUNTADO: y qué le dijo

CONTESTÓ: Nos felicitó y todo a nosotros... le habían comentado sobre los secuestrados, estaban bien y esos secuestrados se habían entregado a la cuarta brigada, que nunca dieron reporte de ellos (…) El monopolio del país que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso yo siempre he pedido una veeduría internacional y llevar este proceso de Colombia

PREGUNTADO. ¿Desea agregar algo más?

CONTESTADO. Deseo agregar lo de la seguridad mía, aunque el INPEC está correspondiendo con toda la seguridad, pero al inventariar no... que eso lo lleven a fondo y que investiguen bien. Que no soy yo que voy a hablar sino varias personas

Cuatro meses después de su declaración en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Francisco Villalba fue asesinado