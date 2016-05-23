Procuraduría y Fiscalía piden absolver a Feliciano Valencia

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía solicitaron la absolución del líder indígena, Feliciano Valencia, quien fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Superior de Popayán por el delito de secuestro simple.

Ambas autoridades consideraron que la justicia ordinaria no tenía las competencias para abrirle un proceso por cuenta de una denuncia en su contra, relacionada con la retención y castigo indígena aplicado al cabo tercero del Ejército, Jairo Danilo Chaparral Santiago, en el resguardo La María de Piendamó, en 2008.

Para el abogado de Valencia, Germán Pabón, el cabo no fue secuestrado, pues fue castigado con métodos propios de la justicia indígena.

Aunque la Procuraduría considera que la justicia ordinaria sí tenía la capacidad de juzgar a Valencia, afirma que Valencia no fue coautor ni cómplice del secuestro del cabo, pues sólo coordinó a la Asamblea Indígena que juzgó al soldado. Por eso pidió su absolución.

"Resulta evidente que el procesado Feliciano Valencia no podía tener el codominio de los hechos. No era posible ubicar la participación de Feliciano Valencia y se sugiere a la Corte dejar en firme la absolución", señaló el procurador delegado.

Por su parte, la vicefiscal General, Elka Venegas, le pidió a la Corte la absolución al considerar que Valencia debió haber sido procesado por la Jurisdicción Especial Indígena, pues los hechos ocurrieron en territorio indígena Nasa, a quienes reconoció sus métodos para impartir justicia.

"Para esta delegada se cumplen todos los requisitos y hubo violación del debido proceso y violación del principio de juez natural", señaló.