Queda en firme la orden de captura contra Carlos Mattos

La W conoció que el juzgado 42 penal de circuito dejó en firme la prórroga por otro año de la orden de captura en contra del empresario Carlos Mattos, investigado en el denominado caso Hyundai.

La defensa de Mattos había apelado la decisión impuesta por un juez de primera instancia, en la que prorrogaba la orden. Ahora un segundo juez la confirmó.

"La medida de aseguramiento impuesta en esta actuación procesal se encuentra vigente, está próxima a su vencimiento y hasta la fecha no se ha logrado el fin perseguido con la misma", señaló el juez de primera instancia.

Más sobre este caso: Álex Vernot responde a Luis David Durán, testigo clave del caso Hyundai

"En cuanto a la decisión en sí misma que resolvió prorrogar por espacio de un año más la orden de captura No. 0051 expedida por el Juez 27 Penal Municipal con función de Control de Garantías el 8 de mayo de 2019, encuentra sustento en los argumentos planteados por parte de la fiscalía delegada, esto es, que pese a los esfuerzos realizados para lograr la aprehensión del ciudadano no había sido posible la misma, como quiera que, su residencia se había ubicado en la ciudad de Madrid – España y en ese orden, se había solicitado colaboración con organismos de policía extranjeros como la Interpol a través de la expedición de circular roja en su contra y de otros trámites como el de extradición con autoridades españolas, los cuales no habían surtido efecto en razón a las maniobras ejecutadas por esta persona para evitar su comparecencia a este proceso" dice el juzgado 42.