Álex Vernot responde a Luis David Durán, testigo clave del caso Hyundai

El pasado 4 de febrero, el abogado Luis David Durán, testigo estrella del caso Mattos, habló por primera vez en exclusiva con W Radio y dijo que por dura que sea la situación hay que ponerle la cara a la sociedad, a la justicia y a sus familiares y amigos.

Entre otros temas, Durán contó al aire que cuando la empresa coreana quiso terminar su contrato con Carlos Mattos, este lo contactó y comienza una serie de situaciones que llevaron a que se diera la manipulación del reparto judicial en el caso Hyundai. Así, el jurista reconoció que Alex Vernot le ofreció dos millones de dólares por mantener silencio.

Respecto a estas declaraciones, La W conoció una carta de Vernot en la que precisa varios puntos de la entrevista de este medio con Durán.

“Yo solo me enteré de las circunstancias de corrupción y del papel de Luis David Durán cuando me detuvieron y pude leer las declaraciones de Dagoberto Rodríguez, nunca me comentaron detalles de formas y cuantías”, dice el documento.

Agrega: “Luis David Durán dice que no tuvo nada que ver con la corrupción de la juez 16 municipal, lo cual no es cierto (…) hay evidencia de que entregó varias sumas para ella”.

Así, insiste en que existió una relación de cercanía entre la juez 16 y Néstor Humberto Martínez, ya que fue su alumna y amiga.