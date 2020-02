Testigo estrella del caso Mattos habla en exclusiva en La W

El abogado habló por primera vez en exclusiva con W Radio y dijo que por dura que sea la situación hay que ponerle la cara a la sociedad, a la justicia y a sus familiares y amigos.

"Yo me equivoque y me he equivocado como padre, hijo, marido, novio como abogado y como ciudadano” aseguró.

Contó al aire que cuando la empresa coreana quiso terminar su contrato con el señor Carlos Mattos, este lo contactó y comienza una serie de situaciones que llevaron a que se diera la manipulación del reparto judicial en el caso Hyundai.

"Me pidieron el favor de colaborar, empecé a contactar a fulano y sutano, yo participó en un grupo que estaba haciendo una manipulación indebida del reparto, un grupo que previamente concertado llevó a cabo determinada conducta...lo que yo personalmente vi y oí era que iban apareciendo personajes que movían determinados hilos."

Sobre Néstor Humberto Martínez dijo que el exfiscal general fue abogado de Carlos Mattos y que no le consta que haya sabido de las actividades ilícitas de su cliente.

"A mí no me consta que el exfiscal tuviera conocimiento, nunca lo vi ni lo escuche."

Además, narró que estallado el escándalo de Hyundai, lo capturan y ya en la cárcel la Modelo lo visita el abogado Alex Vernot.

"Me pide que no hable ni siquiera con mi abogada, que yo debo de dejar colaborar con la justicia, me dice que me va a dar 2 millones de dólares...en una segunda ocasión me dice que tiene 300 millones de pesos y ahí yo me enfurezco" dijo.

De igual forma, destacó que le consta que Carlos Mattos se reunió con el juez Reinaldo Huertas en al menos tres ocasiones.

De otro lado, le confirmó a W Radio que viajó con los señores Jorge y Alfonso Mattos a Bucaramanga para que se reunieran con el funcionario del juzgado Dagoberto Rodríguez.

Finalmente, dijo que “no creo que pudo haber muchas mentes detrás de esto, hubo muchos abogados los que participaron”.

