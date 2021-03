A la cárcel Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga vallecaucana de Boxeo

El Juez Quinto Penal Municipal de Buga, envió a prisión a Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca, por el presunto delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.



Los hechos ocurrieron en mayo del 2011 en Restrepo, municipio donde se llevó a cabo la captura del exdirigente deportivo.



La investigación arrojó que Cuéllar le habría exigido a una menor de 17 años, sostener relaciones sexuales con él, a cambio de entregarle elementos deportivos.



El hombre de 77 años, quien no aceptó cargos, también fue denunciado en la W Radio por otras deportistas, que aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual, cuando adelantaban su proceso formativo en la liga.



Los señalamientos contra Jaime Cuéllar, habrían derivado en amenazas contra Ramón Matamba, uno de los entrenadores de boxeo que respaldó a las víctimas.



El deportista aseguró que familiares del exdirigente deportivo, estarían detrás de varias acciones intimidatorias.



"Me llamaron, yo salí, me encontré con cuatro muchachos, me dijeron que el señor alejandro cuellar me mandó a decir que dejara la familia quieta, hemos estado apoyando a las muchachas", señaló el entrenador.



Por su parte Elmer Montaña, abogado de las víctimas, pide que se garantice la seguridad de quienes están siendo amenazados, al parecer por los hijos del exdirigente.



Cabe recordar que Jaime Cuéllar estuvo al frente de la Liga de Boxeo por 27 años y con el argumento de "motivos personales" renunció luego del escándalo por presunto acoso sexual.