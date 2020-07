Actor Mauricio Bastidas fue herido por robarle un celular en Cali

Cuando se encontraba en vía publica en el centro de Cali, el actor Mauricio Bastidas, fue abordado por delincuentes en moto que le dispararon con un arma de fogueo, tras robarle su teléfono celular.

El artista, quien presenta una herida en el rostro, se trasladó por sus propios medios hasta un hospital de la ciudad.

A través de un video que difundió en redes sociales, relató lo ocurrido en la tarde de este jueves.

"No contentos con robarme me pegan un tiro en la cara. Fue un afrodescendiente delgado que iba con otro tipo en una moto, gracias a Dios estoy vivo. Permito hacer esto para que ustedes se den cuenta lo que hace un maldito que no tiene oficio en la vida", dijo Bastidas.

Las autoridades buscan a los delincuentes basados en el registro de las cámaras de seguridad del sector.