Además de atracos, en el Centro Histórico de Cartagena también hay extorsión

Las imágenes en las que se ve a varios turistas cuando son arrastrados por un atracador que tiene azotados a turistas en el barrio San Diego, en el centro histórico de Cartagena, prendieron las alarmas de las autoridades de esa ciudad ante la afectación que este fenómeno puede causar a la imagen de ese apetecido destino turístico.

Pero a ese fenómeno creciente de atracos se suma otra situación que preocupa a las autoridades: la extorsión en esa misma zona de la ciudad. La W conoció que detrás de los casos de extorsión, que se presentan desde hace casi un año, en ese sector hay una banda dedicada a atacar a los turistas.

El general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, detalló a este medio el modus operandi de ese grupo y señaló que ya tiene identificados a varios integrantes de la banda.

“Se dedican no solamente al tema de hurto como tal sino también a la extorsión, a partir de un supuesto tráfico de drogas. Me explico: le ofrecen droga, la persona la quiere y la extorsionan diciéndole que son policías y que si no les entrega tal cantidad de dinero la llevan capturada. Y sabemos que no son personas de la institución, sino una banda que se dedica a ese tipo de actividades”, precisó Sanabria.

Aunque oficialmente no pudimos tener el nombre de la banda, vecinos de San Diego nos confirmaron que se trata de la banda ‘los Osos’, de la cual, según señaló el general Sanabria, “ya se tiene identificados los integrantes y esperamos poder adelantar capturas en el mes de febrero”.

Para contrarrestar la inseguridad en el Centro Histórico, el General señaló que seguirán adelantando estrategias que ya están implementando y que esperan tener cooperación de comerciantes de esa zona.

“Tenemos dispuesto un mayor número de cuadrantes en el Centro que en cualquier otra parte de la ciudad. Lo que se busca ahora es que tengamos la cooperación con los dueños de los bares para que tengan unos planes especiales para atender a los turistas en grado alto de alicoramiento, para facilitar la actividad de prevención en esos sitios, porque las mayores novedades se presentan con las personas que salen de los bares en estado de embriaguez y son proclives a ser afectadas por estas personas que se dedican al hurto y la extorsión”, expresó el comandante.

El secretario del Interior de Cartagena, David Múnera, señaló que se requiere intensificar los operativos en esta zona de La Heroica. “Hay que intensificar los operativos, hay que garantizar la seguridad de todas las personas, visitantes y cartageneros y estos hechos que están sucediendo en el Centro Histórico no deben repetirse”.

Para tocar el tema de inseguridad en la ciudad vieja, las autoridades programaron una reunión para el próximo miércoles.