Alcalde de Cali ocupó el predio donde funcionaba el antiguo Club San Fernando

Tras la decisión de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, de poner en subasta pública el predio donde funcionaba el antiguo Club San Fernando, ubicado en el sur de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina, tomó la decisión de ocupar el terreno, argumentando que este tiene una restricción por el Plan de Ordenamiento Terrritorial, ya que en este lugar, solo podrán llevarse a cabo proyectos de vocación ciudadana.

“Hay un hecho irrespetuoso, negligente y arbitrario por parte de la SAE, de tener este predio en subasta, cuando nuestra ciudad ha hecho planteamientos públicos de preservarlo como un espacio público de la caleñidad”, indicó el mandatario.

La administración caleña tiene la intención de construir en este predio que contempla 22 mil metros cuadrados de terreno, un parque interactivo.

“Este es un espacio que debe compensar el limitado espacio público que tiene la ciudadanía, Cali no espacios de economía naranja, no tiene parques interactivos, no tiene malocas, necesitamos construirlas, (…). A mí lo que me parece es que es la SAE, en un interés arbitrario de querer vender rapidísimo, seguramente hasta muy barato, está precipitando los asuntos que no pueden ser permitidos”, dijo el Alcalde.

Ospina izó una bandera en el lote que hoy está a venta por un valor de comercial de 30.100 millones de pesos y anunció que enviará personal de la Alcaldía a vigilar el terreno.

“Un ingeniero y un arquitecto me dijeron que construyera cualquier cosita para tomar posesión, se va a poner maluca la posibilidad de la venta de este predio porque no lo vamos a dejar vender”, añadió.

El emblemático Club San Fernando fue el centro social de Cali desde 1930, en el 2006 lo adquirió un presunto testaferro de Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como 'Chupeta' y en el 2009 fue tomado por la Fiscalía en proceso de extinción de dominio.