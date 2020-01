El próximo 24 de enero entrará en funcionamiento el puente Hisgaura

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías) en Santander, Edgar Rojas, afirmó en diálogo con La W que la ceremonia de apertura del puente Hisgaura se realizará el próximo viernes 24 de enero a las seis de la mañana.

Anteriormente se conoció que, a pesar de que el Fondo Adaptación había anunciado que en las primeras semanas de enero del 2020 se podría poner en servicio el puente Hisgaura, el abogado y veedor de la vía Curos–Málaga, Daniel Velandia, indicó que la entrega podría tardar cerca de dos meses más.

En su momento se conoció que la demora de la puesta en marcha de esta estructura se daría porque a la fecha no se había conformado el comité que avalaría el funcionamiento de la obra para la comunidad.

"No se va a dar la entrega hasta que no se convoque al comité de verificación de la pavimentación total de la vía Curos-Málaga. Es integrado por Guaca, San Andrés, Santa Bárbara y Fondo de Adaptación. No se va poner en servicio el Hisgaura hasta que esté conformado, es una noticia no tan positiva. Edgar Ortíz había dicho que se pondría en funcionamiento a principio de enero y para este comité debemos esperar uno o dos meses", dijo Velandia en La W en aquel entonces.

