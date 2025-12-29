Cerca de 200 núcleos familiares han salido desplazados desde la región del Catatumbo

Catatumbo

Siete días después de haberse recrudecido el conflicto en la región del Catatumbo, cerca de 200 núcleos familiares han salido desplazados de zona rural del municipio de Tibú, según lo informó el Consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño.

“Hoy tenemos las cifras creciendo. Son 183 núcleos familiares, aproximadamente 540 personas desplazadas de las cuales 217 son mujeres y niños“, dijo el funcionario.

Indicó que es lamentable que una vez más, desde la gobernación departamental se venía alertando al Gobierno Nacional del recrudecimiento del conflicto armado que se iba a presentar en la región del Catatumbo, pero no fueron tenidas en cuenta estas alertas.

“En algún momento las personas hablaban de que había terminado ya el conflicto y no es así, ha cambiado en su naturaleza. Veníamos alertando desde el mes de septiembre con la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica, que iba a haber un escalamiento de este conflicto, a tal punto que el 11 de diciembre en un Consejo de Seguridad Ministerial en cabeza del señor Ministro de Defensa, nuestra posición como gobernación y por supuesto desde la Consejería de Paz fue alertar lo que las comunidades venían contándonos y es que había un refuerzo de hombres de las dos partes, tanto del Frente 33 como del ELN y que se iban a dar unas confrontaciones. Pero lo que nadie se esperaba es que estas comenzaran en la nochebuena el 23, 24 y 25 de diciembre”, agregó.

Insistió que es importante que los grupos armados firmen un cese al fuego entre ellos, que les permita a las comunidades vivir en tranquilidad en sus territorios.