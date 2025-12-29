Alcaldía de Tibú alerta por posibles falsas declaraciones por desplazamiento
Familias campesinas siguen saliendo de sus territorios en medio de las confrontaciones armadas entre el ELN y las Disidencias de las FARC.
En medio de la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo y que ha provocado nuevos desplazamientos masivos de familias campesinas, la alcaldía de Tibú está alertando por posibles falsas declaraciones de víctimas.
“La Administración Municipal de Tibú informa a la comunidad que, ante la actual situación de desplazamiento forzado en el municipio, se han detectado que algunas personas están realizando posibles declaraciones falsas con el fin de obtener ayudas y beneficios destinados exclusivamente a las verdaderas víctimas”, indicó la administración municipal a través de un comunicado.
“Reiteramos que todas las declaraciones son verificadas mediante los filtros y procedimientos establecidos por las entidades competentes. Es importante aclarar que entregar información falsa constituye una falta grave y puede dar lugar a investigaciones y acciones legales, conforme a la ley”.
La administración municipal, en cabeza de su alcalde Richar Claro, hicieron “un llamado a la responsabilidad y a la honestidad, recordando que el desplazamiento forzado es una realidad dolorosa que afecta a nuestros campesinos, hombres, mujeres, niñas y niños, y que merece respeto, solidaridad y sensibilidad”.
Hasta los cascos urbanos de Tibú, Cúcuta y Ocaña continúan llegando las familias desplazadas que han abandonado su territorio.