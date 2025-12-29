Fue asesinado un subintendente de la Policía en medio de un ataque sicarial en zona de frontera

Cúcuta

En horas de la noche de este domingo 29 de noviembre fue asesinado en el municipio de Los Patios, el subintendente de la Policía Nacional Yair Prato, momentos en que se movilizaba con su familia en un vehículo.

El hecho se presentó, según testigos, cuando el vehículo se detuvo sobre la avenida 10 de este municipio del Área Metropolitana de Cúcuta. Sicarios dispararon indiscriminadamente.

Más información Iglesia católica habilita refugio humanitario para desplazados de la región del Catatumbo

El uniformado junto a un menor de 12 años resultaron heridos y fueron llevados hasta un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas, Prato falleció minutos más tarde, mientras que el menor se recupera de las lesiones.

Yair Prato, de 32 años, era padre de dos menores de 10 y 11 años y el pasado 9 de diciembre fue trasladado del Departamento de Policía de Norte de Santander a la Policía Metropolitana de Cúcuta. Prato se encontraba disfrutando de su permiso de navidad.

De momento se desconocen las causas de este hecho de sangre.