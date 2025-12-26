Iglesia católica habilita refugio humanitario para desplazados de la región del Catatumbo

Catatumbo

Ante el desbordamiento de capacidad de la alcaldía de Tibú para recibir a los núcleos familiares que han salido desplazados de su territorio, la iglesia católica habilitó el albergue Papa Francisco, para acoger a las víctimas, así lo explicó Monseñor Israel Bravo, obispo de la Diócesis de Tibú.

“Llegan fundamentalmente con lo básico, la ropa que tienen encima, los hijos, dos o tres enseres, prácticamente con nada, se habilita el albergue y en el albergue se le trata de dar el alimento, las condiciones necesarias, una colchoneta al menos para que duerman en este lugar, que se construyó para ese fin”, dijo el religioso.

Mientras tanto, organizaciones sociales están pidiendo que se permita el tránsito a la misión médica en territorio, pues se presume que hay varias personas heridas que aún no han podido ser atendidas.

“Esta es una violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y no hay condiciones de seguridad para la misión médica en la región. Veíamos que efectivamente dentro de esta confrontación, al parecer, unas ambulancias venían con heridos hacia el municipio de Tibú y les tocó devolverse nuevamente para la región. No vemos garantías de seguridad para la misión médica, para las víctimas en general” dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

El último censo de las autoridades da cuenta que son al menos 60 núcleos familiares los que han salido desplazados, representados 187 personas, de las cuales 69 son menores de cero a 17 años.