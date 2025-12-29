Zelenski llamó “fantasías” a las posiciones de Rusia sobre el Donbás

El presidente Volodímir Zelenski, en Kiev, el 22 de diciembre de 2025. FOTO: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó este lunes 29 de diciembre, de “fantasías” las posiciones de Rusia sobre el Donbás, región oriental ucraniana donde tropas de Kiev y Moscú luchan desde el inicio de la invasión, y sobre la que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, dice que la “liberación” avanza.

“En sus fantasías les gustaría que no existiéramos en absoluto en el territorio de nuestro propio país. Estas fantasías llevan años existiendo”, escribió Zelenski en su cuenta de X para aludir a una “retirada del Donbás” deseada por Rusia.

“Pero tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia integridad territorial, nuestro propio Estado y nuestros propios intereses. Actuaremos de acuerdo con los intereses de Ucrania”, agregó Zelenski, que el domingo se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante tres horas en Florida para abordar cómo logar la paz en la guerra ruso-ucraniana.

Zelenski y Trump lanzaron tras su encuentro un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y tampoco resolvieron “cuestiones espinosas” pendientes, según los términos del presidente estadounidense.

Su encuentro llegó después de una llamada entre Trump y Putin, y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del Ejecutivo de Trump.

Ambos adelantaron que Rusia y Ucrania crearán “grupos de trabajo” para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania “en las próximas semanas”.

Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

Este lunes, Putin agradeció en una reunión con la cúpula militar de su país a los miembros de la Fuerzas Armadas de Rusia por su servicio en Ucrania y aseguró que la “liberación” del Donbás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia, avanza según el plan de la operación militar.

“La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial”, según Putin.

